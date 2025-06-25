Реконструкция участка трассы М-1 «Беларусь» в Одинцове готова более чем на 50%
Видео: пресс-служба Автодора
Расширение трассы М-1 «Беларусь» с четырёх до шести полос ведётся на территории Одинцовского округа — участке с 66-го по 84-й километр. В настоящее время строительная готовность объекта превысила 50%. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Автодор.
«На участке активно ведутся земляные работы, сейчас выполнено 80% от запланированного объёма. Параллельно проводятся работы по устройству дорожной одежды, уже уложено 178 тысяч тонн асфальтобетона», — говорится в сообщении.Кроме того, в рамках реконструкции продолжается возведение 12 искусственных сооружений: это путепроводы, мосты и надземные пешеходные переходы. Монтируется также система освещения и ограждения, а на 74-м километре трассы обустраивается площадка для отдыха.