Реконструкция участка трассы М-1 «Беларусь» в Одинцове готова более чем на 50%

25 июня 2025, 16:54

Видео: пресс-служба Автодора

Расширение трассы М-1 «Беларусь» с четырёх до шести полос ведётся на территории Одинцовского округа — участке с 66-го по 84-й километр. В настоящее время строительная готовность объекта превысила 50%. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Автодор.







«На участке активно ведутся земляные работы, сейчас выполнено 80% от запланированного объёма. Параллельно проводятся работы по устройству дорожной одежды, уже уложено 178 тысяч тонн асфальтобетона», — говорится в сообщении.