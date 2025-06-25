В Раменском округе модернизировали 148 контейнерных площадок
148 контейнерных площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов модернизировали в Раменском муниципальном округе за последние полтора года. Об этом доложил на оперативном совещании администрации округа начальник Управления содержания территорий администрации муниципалитета Сергей Швага, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«За период с начала 2024 года по первое полугодие 2025 года на территории Раменского округа расширили 120 контейнерных площадок, восемь перенесли на новые места и обустроили 20 новых», — рассказал Сергей Швага.В работах по вывозу твёрдых коммунальных отходов в округе задействовано 415 дворников и 87 единиц спецтехники. Из них в территориальных управлениях работают 208 человек, они располагают 58 машинами.