Воробьёв и Щёголев встретились с финалистами программы «Герои Подмосковья»

30 апреля 2026, 19:58

оригинал И. Щёголев и А. Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев встретились с финалистами программы «Герои Подмосковья» и членам регионального отделения Ассоциации участников СВО.





«Герои Подмосковья» – продолжение федеральной образовательной программы «Время Героев», которая реализуется по инициативе президента. Её цель – подготовка квалифицированных кадров из числа бойцов спецоперации для работы в органах государственной и муниципальной власти, в коммерческих организациях.



63 человека стали выпускниками подмосковной программы. Это участники СВО из Подмосковья, Москвы, Запорожской области, Краснодарского края, Калининграда и других регионов, имеющие управленческий опыт, боевые награды, полученные в ходе спецоперации.

«В любом возрасте учиться сложно, а в зрелом, особенно после того, через что вы прошли, принять это решение ещё сложнее. Конкуренция сумасшедшая, нужно пройти все отборы. Но вы смогли это сделать. Мы здесь, чтобы познакомиться, узнать вас лично, помочь и ответить на ваши вопросы. Наша задача – сделать так, чтобы как можно больше ребят нашли себя в новой роли. Нам важно, чтобы после завершения региональной программы финалисты «Героев Подмосковья» были востребованы», – сказал Воробьёв.

Игорь Щёголев (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«Мы все ждём победы в спецоперации. Вы свой вклад в неё уже внесли. Мы тоже стараемся на своих местах делать всё, что от нас зависит. Президент поставил задачу помочь вам найти себя в мирной жизни. На всех вас лежит особая ответственность. Вы получили возможность приобрести новые знания, прийти на интересную работу. Ваши товарищи, которые ещё воюют, будут смотреть на вас как на людей, к которым можно обратиться в поисках тех или иных решений», – отметил Щёголев.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Когда я узнал о программе, сразу решил попробовать. Прошёл все отборочные этапы. У нас была не только теоретическая подготовка – мы посмотрели, как всё работает, узнали систему изнутри. Это очень интересный формат обучения. Уверен, что все участники будут применять приобретенные знания и навыки», – отметил Варанкин.

«Работа ассоциации – один из примеров того, как бойцы продолжают служить стране уже в мирной жизни. За год работы ассоциация стала важной опорой для бойцов. Сегодня это 55 местных отделений, которые объединили людей, ещё недавно выполнявших боевые задачи на передовой. Теперь они направляют свою силу и энергию на помощь другим. За год работы в ассоциацию поступило около 2500 обращений, и почти все они уже отработаны», – отметил губернатор.