Реконструкцию Каширского шоссе в Подмосковье выполнили на 50%

21 января 2026, 17:53

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Ленинском округе продолжают третий и четвёртый этапы реконструкции Каширского шоссе. Строители работают на основном ходу дороги и подземных пешеходных переходах. Общая готовность объекта составляет около 50%, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Что делают сейчас:

Основные работы сосредоточили на строительстве транспортной развязки на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе. Здесь возводят эстакаду основного хода Каширского шоссе.



Кроме того, в ходе третьего этапа строители работают на одном из двух подземных пешеходных переходов в районе Проектируемого проезда № 5208 — сейчас там бетонируют фундаментную плиту.



«Открыть рабочее движение по реконструированному участку Каширского шоссе планируется в конце этого года», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

