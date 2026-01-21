Реконструкцию Каширского шоссе в Подмосковье выполнили на 50%
В Ленинском округе продолжают третий и четвёртый этапы реконструкции Каширского шоссе. Строители работают на основном ходу дороги и подземных пешеходных переходах. Общая готовность объекта составляет около 50%, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Что делают сейчас:
Основные работы сосредоточили на строительстве транспортной развязки на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе. Здесь возводят эстакаду основного хода Каширского шоссе.
Кроме того, в ходе третьего этапа строители работают на одном из двух подземных пешеходных переходов в районе Проектируемого проезда № 5208 — сейчас там бетонируют фундаментную плиту.
«Открыть рабочее движение по реконструированному участку Каширского шоссе планируется в конце этого года», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Одновременно специалисты переустраивают инженерные коммуникации, формируют земполотно и укладывают дорожную одежду на съездах.
Что построят:
В ходе третьего этапа реконструкции в районе деревни Апаринки построят путепровод № 2 через трассу А-105 и два подземных пешеходных перехода.
Четвёртый этап предусматривает строительство транспортной развязки на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе, а еще — новых съездов. В составе развязки появится эстакада № 3 протяжённостью 191 метр. Она перераспределит транспортные потоки и обеспечит бессветофорный проезд в сторону Москвы и области.
Что уже открыли для движения:
В декабре 2024 года в ходе первого этапа запустили движение по разворотной эстакаде между Каширским шоссе и А-105 в районе деревни Апаринки. Она обеспечила бессветофорный проезд в сторону Москвы и позволила водителям экономить до 10 минут в пути.
В конце апреля в ходе второго этапа открыли новую развязку между Володарским и Каширским шоссе. Теперь автомобилисты без светофоров выезжают с Каширского на Володарское шоссе и обратно — со стороны Москвы и области. Экономия времени в пути превышает 10 минут.