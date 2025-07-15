Реконструкцию котельной №3 в Дубне завершат в октябре
В Дубне реконструируют котельную №3, которая обеспечивает теплом около 20 тысяч жителей Левобережья. Ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Реконструкция должны быть завершена до начала отопительного сезона — в октябре.
«Реконструкция котельной №3 идёт в графике. Важно после окончания всех работ провести благоустройство прилегающей территории», — сказал Андрей Воробьёв.Он также поблагодарил всех, кто работает в системе теплоснабжения за ответственный труд, и напомнил, что в регионе реализуется масштабная программа по обновлению систем подачи тепла.
В настоящее время готовность дубненской котельной №3 составляет 57%. Сейчас здесь меняют действующий котёл на новый и устанавливают ещё один.
«Основные работы планируем закончить в середине августа, а потом будем проводить наладку. (…) Сделаем всё для обеспечения нормальной работы котлов в автоматическом режиме», — подчеркнул гендиректор «Энергия-Тензор» Александр Сирош.Благодаря реконструкции мощность котельной будет увеличена с 96 до 125 мВт. Это обеспечит резерв для надёжного теплоснабжения как жилых домов и соцобъектов, так и предприятий.
Помимо реконструкции котельной №3 в Дубне проводят капремонт котельной №1, расположенной на Промышленной улице. Кроме того, планируется заменить восемь участков теплосетей общей протяжённостью более двух с половиной километров.