Реконструкцию котельной №3 в Дубне завершат в октябре

15 июля 2025, 13:42

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

В Дубне реконструируют котельную №3, которая обеспечивает теплом около 20 тысяч жителей Левобережья. Ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.





Реконструкция должны быть завершена до начала отопительного сезона — в октябре.





«Реконструкция котельной №3 идёт в графике. Важно после окончания всех работ провести благоустройство прилегающей территории», — сказал Андрей Воробьёв.

Андрей Воробьёв (слева). Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева

«Основные работы планируем закончить в середине августа, а потом будем проводить наладку. (…) Сделаем всё для обеспечения нормальной работы котлов в автоматическом режиме», — подчеркнул гендиректор «Энергия-Тензор» Александр Сирош.