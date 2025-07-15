В Клину проведут отборочный этап всероссийской игры «Семейная зарница»
Региональный отборочный этап всероссийской игры «Семейная зарница» состоится на территории городского округа Клин в субботу, 19 июля. Об этом сообщает пресс-служба фонда «Защитники Отечества».
Местом проведения игры выбрали базу подготовки «ГТО-Клин» в деревне Жестоки.
«Участниками «Семейной зарницы» станут более 50 семейных команд из разных муниципалитетов Московской области», — отмечается в сообщении.Принять участие в игре могут семьи с двумя детьми от двенадцати до шестнадцати лет включительно. Регистрация команд открыта до четырёх часов дня 17 июля. Заявки на участие принимаются на странице мероприятия на портале «Добро.рф». Там открыта запись для волонтёров, желающих помочь с организацией и проведением «Семейной зарницы».