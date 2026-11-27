27 ноября 2026, 18:12

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Новые остановочные павильоны установили специалисты Мосавтодора на двух региональных дорогах в округах Ленинский и Ступино. В программу работ вошёл также ремонт посадочных площадок. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Павильоны относятся к типу «межгород». Они сделаны из металлического каркаса и перфорированной металлической панели. Для удобства пассажиров на остановках установили скамейки и урны.





«В округе Ступино обновили остановку, расположенную на дороге «Шугарово — Колычево» — между Лебединой и Вересковой улицами», — говорится в сообщении.