В ЖК «Гранель Мытищи» строят паркинг на 573 машины
Шестиэтажный паркинг на 573 машино-места строят в составе жилого комплекса «Гранель Мытищи» у деревни Погорелки округа Мытищи. О ходе работ рассказали в пресс-службе Главного управления строительного надзора Московской области.
В настоящее время готовность объекта составляет 18%.
«Строители занимаются возведением каркаса здания», — говорится в сообщении.Паркинг будет открытого типа. Общая площадь объекта составит более 25 тысяч квадратных метров. Там оборудуют контрольно-пропускной пункт и установят грузопассажирский лифт. Завершить работы планируется в четвёртом квартале 2027 года.
Всего в ЖК планируют построить три паркинга. Ёмкость второго составит 600 машино-мест, а третьего — 652. Рядом с паркингами проложат тротуары, проведут озеленение, установят уличное освещение и обустроят зоны отдыха со скамейками.