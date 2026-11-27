27 ноября 2026, 16:41

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

На Старом Симферопольском шоссе в селе Молоди муниципального округа Чехов закончили капремонт моста через реку Рожайку. Работы проводили в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





На время работ на сооружении длиной около 40 метров организовали реверсивное движение. Рабочее движение в полном объёме запустят вечером 27 ноября.

«В ходе капитального ремонта специалисты поочерёдно обновили обе части сооружения. Они отремонтировали опоры, смонтировали балки пролётного строения, укрепили конусы из армированного бетона на крайних опорах и армировали межблочные соединения. Помимо этого, устроили мостовое полотно, организовали водоотвод, обустроили проезжую часть, нанесли разметку и установили ограждения. Для удобства пешеходов оборудовали подходы и тротуары», – рассказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Артур Гарибян.