Реконструкцию станции «Железнодорожной» завершат во втором квартале 2026 года

03 декабря 2025, 19:02

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Балашихе продолжается второй этап реконструкции станции МЦД-4 «Железнодорожная». Завершить работы планируют во втором квартале будущего года, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.