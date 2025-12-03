Реконструкцию станции «Железнодорожной» завершат во втором квартале 2026 года
В Балашихе продолжается второй этап реконструкции станции МЦД-4 «Железнодорожная». Завершить работы планируют во втором квартале будущего года, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
В рамках второго этапа реконструируют платформы №3 и №4, обустроят Северный вестибюль со сходами на эти платформы. В сентябре полностью завершили строительство пассажирской платформы №3 и схода на неё.
Сейчас возводят платформу №4. Рабочие уже демонтировали старый перрон, устроили фундаментную плиту схода и смонтировали пролётное строение. Продолжается разработка котлована под фундамент.
Помимо этого, идёт возведение Северного вестибюля. Предполагается, что площадь нового терминала превысит 5700 квадратных метров.
Как напомнили в подмосковном Минтрансе, станция «Железнодорожная» – одна из самых загруженных в Подмосковье. Каждый день ею пользуются более 60 000 пассажиров.
