Реконструкцию транзитного трубопровода в Котельниках завершат к 1 сентября

09 июня 2026, 14:45

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

В Котельниках модернизируют коммунальную инфраструктуру. На улице Новой реконструируют транзитный трубопровод системы теплоснабжения, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Этот трубопровод обеспечивает теплом четыре дома, в котором проживают около 1500 человек. Подрядная организация уже завершила подготовительный этап.

«Проведён осмотр территории, уточнены объемы и технологические условия выполнения задач, закуплены материалы, согласованы предварительные сроки этапов строительства. Сейчас работы переходят в активную фазу – демонтаж и последующий монтаж трубопроводов отопления и горячего водоснабжения с применением современных материалов. Завершить строительно-монтажные работы планируют к 1 сентября», – отметили в администрации.