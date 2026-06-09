Реконструкцию транзитного трубопровода в Котельниках завершат к 1 сентября
В Котельниках модернизируют коммунальную инфраструктуру. На улице Новой реконструируют транзитный трубопровод системы теплоснабжения, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Этот трубопровод обеспечивает теплом четыре дома, в котором проживают около 1500 человек. Подрядная организация уже завершила подготовительный этап.
«Проведён осмотр территории, уточнены объемы и технологические условия выполнения задач, закуплены материалы, согласованы предварительные сроки этапов строительства. Сейчас работы переходят в активную фазу – демонтаж и последующий монтаж трубопроводов отопления и горячего водоснабжения с применением современных материалов. Завершить строительно-монтажные работы планируют к 1 сентября», – отметили в администрации.Цель реконструкции трубопровода – обеспечить надёжность и повысить эффективность работы систем коммунального теплоснабжения в округе.