На стройплощадке в Котельниках обнаружили 36 нелегальных мигрантов
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства провели в округе Котельники полицейские при силовой поддержке сотрудников ОМОНа «Пересвет». В результате удалось выявить 36 нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Местом проведения проверки стала одна из строительных площадок муниципалитета.
«По базам пробили 92 работавших на стройке иностранцев. Выяснилось, что 36 из них нарушают нормы, регулирующие пребывание мигрантов в России и их деятельность», — говорится в сообщении.Всех нелегалов оштрафовали. 22 из них выдворят за пределы нашей страны.
В отношении подрядчика полиция начала проверку на предмет организации нелегальной миграции.
Ранее сообщалось, что в Московской области провели первый этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».