Реконструкцию улицы Гагарина в Лобне завершат до конца года

11 сентября 2025, 15:55

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Реконструкция улицы Гагарина проводится в Лобне. Сейчас строительная готовность объекта составляет 15%. Завершить работы в полном объёме планируется до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





В настоящее время на объекте идёт перенос инженерных коммуникаций: углубление траншей для водопроводных труб, разработка грунта и монтаж газопровода, а также обратная засыпка траншей электросетей.





«Завершён монтаж дождеприёмных колодцев, уложены трубы для ливневой канализации и выполнены ключевые этапы по устройству сетей электроснабжения и газоснабжения. Часть водопровода также уже уложена», — отмечается в министерстве.