Жителям Подмосковья напомнили правила безопасности на снежных горках
Работники Мособлпожспаса устроили профилактические рейды в местах массового отдыха жителей Подмосковья. На стихийных снежных горках спасатели провели разъяснительные беседы с отдыхающими.
Специалисты рассказали о рисках катания на неподготовленных склонах и напомнили основные правила безопасности.
«Для катания необходимо выбрать горку, удалённую от потенциально опасных объектов – деревьев, столбов и ограждений. Склон не должен выходить на проезжую часть или на лёд водоёма. Особое внимание нужно уделять детям – они могут кататься только под постоянным присмотром взрослых», – отметил первый заместитель начальника Мособлпожспаса Анатолий Плевако.Спасатели настоятельно рекомендуют выбирать для зимних развлечений только специально оборудованные горки, где учтены требования безопасности.
«Важно научить детей правилам поведения: подниматься по оборудованным ступеням, соблюдать очередь, не задерживаться в зоне торможения после спуска. Категорически нельзя съезжать спиной или головой вперёд, так как всегда нужно сохранять контроль над направлением движения», – подчеркнул первый замначальника ведомства.Самым действенным способом обучения он назвал личный пример ответственного поведения взрослых.