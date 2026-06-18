Штрафы за парковку во дворах Подмосковья за неделю получили более 700 водителей
709 автовладельцев оштрафовали за нарушение правил парковки во дворах Московской области за вторую неделю июня. Общая сумма взысканий составила 1 851 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Штрафы выписали за парковку на газонах и детских площадках, а также у контейнерных площадок, если машина мешала работе мусоровоза. Наказать нарушителей помогли активные жители с помощью приложения «Народный инспектор».
«Это удобный способ выявления правонарушений. Нужен лишь смартфон с установленным мобильным приложением «Добродел», чтобы снять и отправить короткий видеоролик. Благодаря этому каждый житель может внести свой вклад в сохранение порядка», — сказал вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов.Штрафы для физических лиц составляют от одной до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от десяти до 15 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 до 100 тысяч рублей.