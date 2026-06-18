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Штрафы за парковку во дворах Подмосковья за неделю получили более 700 водителей

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

709 автовладельцев оштрафовали за нарушение правил парковки во дворах Московской области за вторую неделю июня. Общая сумма взысканий составила 1 851 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.



Штрафы выписали за парковку на газонах и детских площадках, а также у контейнерных площадок, если машина мешала работе мусоровоза. Наказать нарушителей помогли активные жители с помощью приложения «Народный инспектор».

«Это удобный способ выявления правонарушений. Нужен лишь смартфон с установленным мобильным приложением «Добродел», чтобы снять и отправить короткий видеоролик. Благодаря этому каждый житель может внести свой вклад в сохранение порядка», — сказал вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов.
Штрафы для физических лиц составляют от одной до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от десяти до 15 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 до 100 тысяч рублей.
Лев Каштанов

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