В Подмосковье благоустроили более 300 пешеходных дорожек

18 июня 2026, 14:39

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Масштабная программа по благоустройству пешеходных дорожек реализуется в Московской области. В текущем году работы провели уже на 330 объектах из запланированных 1037. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





В рамках программы обустраивают протоптанные людьми тропинки, а также меняют плиточное покрытие на асфальтовое.





«С этого года действуем по двум направлениям: благоустраиваем так называемые «народные тропы», а также меняем плитку на асфальт на уже существующих пешеходных коммуникациях. Сейчас уже завершены работы на 330 дорожках», — рассказал глава министерства Игорь Даниленко.