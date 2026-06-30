Ремонт детсада при гимназии №1 в Балашихе завершат в июле
Капитальный ремонт дошкольного отделения гимназии №1 в балашихинском микрорайоне Железнодорожный выполнен уже на 98%. Закончить его и передать здание воспитателям и педагогам планируют уже в июле. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Площадь здания составляет около 2 900 квадратных метров. Его отремонтировали за счёт областного бюджета в рамках программы по развитию социальной инфраструктуры региона.
«Сейчас в детсаду проводят пусконаладку инженерных сетей, устанавливают экраны на радиаторы отопления и расставляют мебель», — говорится в сообщении.В ходе капремонта в здании обновили фасад и крышу, заменили инженерные коммуникации и сантехнику, а также провели отделку помещений.