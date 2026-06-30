Строительная готовность ФОКа в Черноголовке достигла 95%

30 июня 2026, 14:48

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Физкультурно-оздоровительный комплекс для игровых видов спорта строят в Черноголовке. В настоящее время готовность объекта достигла 95%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Общая площадь здания составляет более 6 300 квадратных метров. Там находится универсальный игровой зал, тренажёрный зал, теннисные корты и помещения для групповых занятий, а также раздевалки и буфет.





«В настоящее время рабочие завершают благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.