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Строительная готовность ФОКа в Черноголовке достигла 95%

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Физкультурно-оздоровительный комплекс для игровых видов спорта строят в Черноголовке. В настоящее время готовность объекта достигла 95%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.



Общая площадь здания составляет более 6 300 квадратных метров. Там находится универсальный игровой зал, тренажёрный зал, теннисные корты и помещения для групповых занятий, а также раздевалки и буфет.

«В настоящее время рабочие завершают благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.
Сдать ФОК в эксплуатацию планируют в третьем квартале текущего года.

Общий объём инвестиций в проект оценивается в 400 миллионов рублей. Реализовать его помогли специалисты областного Центра содействия строительству.
Лев Каштанов

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