Строительная готовность ФОКа в Черноголовке достигла 95%
Физкультурно-оздоровительный комплекс для игровых видов спорта строят в Черноголовке. В настоящее время готовность объекта достигла 95%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Общая площадь здания составляет более 6 300 квадратных метров. Там находится универсальный игровой зал, тренажёрный зал, теннисные корты и помещения для групповых занятий, а также раздевалки и буфет.
«В настоящее время рабочие завершают благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.Сдать ФОК в эксплуатацию планируют в третьем квартале текущего года.
Общий объём инвестиций в проект оценивается в 400 миллионов рублей. Реализовать его помогли специалисты областного Центра содействия строительству.