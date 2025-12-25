Ремонт детсада в красногорском посёлке Мечниково завершат в 2026 году

25 декабря 2025, 11:57

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт проводят в дошкольном отделении Петрово-Дальневской средней школы в посёлке Мечниково городского округа Красногорск, открыть обновлённое здание планируется в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Сейчас на объекте наполовину завершили демонтажные работы и приступили к общестроительным.





«В рамках капремонта в детском саду, общая площадь которого составляет 1.7 тыс. квадратных метров, обновят фасад, кровлю и водосточную систему, заменят инженерные сети, проведут внутреннюю отделку помещений, установят системы пожарной безопасности и видеонаблюдения и благоустроят прилегающую территорию», — говорится в сообщении.