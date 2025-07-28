Ремонт дорог в Подольске выполнен на 70%

28 июля 2025, 15:49

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Региональные и муниципальные дороги ремонтируют в городском округе Подольск, в настоящее время план выполнен на 70%. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Всего до конца ремонтного сезона в порядок должны привести 37 дорог округа.





«В 2025 году план по обновлению дорожной инфраструктуры включает в себя ремонт 11 региональных и 26 муниципальных дорог. План выполнили уже на 70%», — цитируются в сообщении слова главы округа Подольск Григория Артамонова.