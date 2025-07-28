Ремонт дорог в Подольске выполнен на 70%
Региональные и муниципальные дороги ремонтируют в городском округе Подольск, в настоящее время план выполнен на 70%. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Всего до конца ремонтного сезона в порядок должны привести 37 дорог округа.
«В 2025 году план по обновлению дорожной инфраструктуры включает в себя ремонт 11 региональных и 26 муниципальных дорог. План выполнили уже на 70%», — цитируются в сообщении слова главы округа Подольск Григория Артамонова.В настоящее время ремонт ведётся на проспекте 50 лет Октября и улице Маштакова в Климовске. Подготовительные работы уже завершили, скоро дорожники приступят к укладке нового асфальта.
Всего в этом году в округе должны обновить 21 километр муниципальных дорог, что почти вдвое больше, чем годом ранее.