В Волоколамске спасли попавшего в капкан спаниеля
Домашнюю собаку, попавшую в капкан на территории частного сектора в Волоколамске, освободили работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила местная жительница, которая рассказал, что неподалёку громко лает и воет пёс.
«Прибывшие на место спасатели выяснили, что инцидент произошёл на участке, хозяин которого разводит кур. Капкан он поставил для защиты своих птиц от диких животных. Вероятно, спаниель во время прогулки пробрался через забор и угодил в ловушку», — говорится в сообщении.Работники Мособлпожспаса аккуратно зафиксировали пса, чтобы он не мог их укусить. Однако спаниель вёл себя спокойно, как будто понимая, что ему помогают. С помощью слесарных инструментов спасатели разжали капкан, освободили лапу пса и осмотрели. Видимых повреждений у животного они не нашли.
Освобождённого спаниеля передали очевидцам, которые пообещали найти его хозяев.