В Волоколамске спасли попавшего в капкан спаниеля

14 апреля 2026, 12:29

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Домашнюю собаку, попавшую в капкан на территории частного сектора в Волоколамске, освободили работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила местная жительница, которая рассказал, что неподалёку громко лает и воет пёс.





«Прибывшие на место спасатели выяснили, что инцидент произошёл на участке, хозяин которого разводит кур. Капкан он поставил для защиты своих птиц от диких животных. Вероятно, спаниель во время прогулки пробрался через забор и угодил в ловушку», — говорится в сообщении.