В программу «Единой России» войдёт создание безбарьерной среды на ж/д станциях
Модернизация железнодорожных вокзалов и станций и создание там безбарьерной среды станет одним из пунктов Народной программы «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.
Народная программа формируется по наказам избирателей и в русле национальных проектов.
Успешным примером адаптации объекта ж/д инфраструктуры под нужды людей с ограниченными возможностями здоровья стала платформа Ольгино в Балашихе. Реализацию проекта оценил председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Госдумы, координатор партийного проекта «Единая страна – доступная среда» Михаил Терентьев.
«Станция Ольгино показывает, что всё реализуемо. Но доступная среда — это не только пандусы и специальные вагоны. Это ещё и культура отношения. Когда мы создаём комфортную среду, она доступна для всех: для людей на инвалидных колясках, для мам с детскими колясками, для слабовидящих, для глухих, для пожилых людей», — отметил Михаил Терентьев.На платформе Ольгино есть тактильные указатели, три лифта и семь эскалаторов, а также турникеты с расширенным проходом, касса с пониженным прилавком для колясочников и индукционная петля для слабослышащих.
Ранее сообщалось, что предложения для Народной программы «Единой России» собирают во всех общественных приёмных подмосковного отделения партии, а также через сайт естьрезультат.рф и по телефону горячей линии 8-800-200-89-50.