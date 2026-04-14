В Подмосковье обсудили регулирование использования питбайков

Фото: istockphoto.com/konmesa

Круглый стол по теме «Правовое регулирование использования питбайков в Подмосковье» состоялся в Доме правительства Московской области. В мероприятии приняли участие глава областного Минтранса Марат Сибатулин, детский омбудсмен региона Ксения Мишонова, депутаты Госудмы, Мособлдумы и др. Об этом сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.



Собравшиеся отметили, что катание детей и подростков на питабйках часто приводит к серьёзным ДТП, при этом зафиксировать нарушения сложно, так как питбайк считается спортинвентарём, а не транспортным средством, поэтому у него нет госномера.

«В рамках круглого стола поступили предложения ввести регистрацию питбайков, а также ограничить продажу топлива несовершеннолетним», — говорится в сообщении.
Кроме того, для повышения безопасности на дорогах предлагается развивать мотопарки со специальными трассами и обучать подростков навыкам безаварийного вождения.
