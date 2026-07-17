Жители Подмосковья подали более 77 тысяч онлайн-заявок на компенсацию за ЖКУ

17 июля 2026, 09:39

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Свыше 77 тысяч заявок на получение компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг подали жители Московской области через региональный госпортал с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Компенсация предусмотрена для граждан нескольких льготных категорий, включая инвалидов, многодетных, почётных доноров и пр.





«Форма заявления размещается в разделе «Жильё», подразделе «Коммунальные услуги». Для её заполнения нужно пройти авторизацию через Единую систему идентификации и аутентификации, вписать необходимые данные и ввести реквизиты ЖКХ-организации или приложить подтверждающие платёж документы», — говорится в сообщении.