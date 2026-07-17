Жители Подмосковья подали более 77 тысяч онлайн-заявок на компенсацию за ЖКУ
Свыше 77 тысяч заявок на получение компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг подали жители Московской области через региональный госпортал с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
Компенсация предусмотрена для граждан нескольких льготных категорий, включая инвалидов, многодетных, почётных доноров и пр.
«Форма заявления размещается в разделе «Жильё», подразделе «Коммунальные услуги». Для её заполнения нужно пройти авторизацию через Единую систему идентификации и аутентификации, вписать необходимые данные и ввести реквизиты ЖКХ-организации или приложить подтверждающие платёж документы», — говорится в сообщении.Правильно заполнить форму помогает ИИ-сервис: он предупреждает об ошибках или некорректно отображающихся документах.