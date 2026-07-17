В Подольске построили дом на 83 квартиры

17 июля 2026, 09:10

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Дом с 83 квартирами построили в составе жилого комплекса «Новая Щербинка» на территории городского округа Подольск. Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Общая площадь постройки составляет почти семь с половиной тысяч квадратных метров, а квартир — более четырёх с половиной тысяч квадратных метров. Дому присвоен официальный адрес: округ Подольск, деревня Борисовка, улица Рахманинова, 17.





«Здание состоит из трёх секций переменной этажности — от четырёх до восьми этажей. Квартиры представлены в разных планировках — от студий до двухуровневых урбан-вилл с отдельным входом. На подземном уровне находятся 52 кладовые. В каждой секции есть свои лифты, а входная группа создана по принципу безбарьерной среды для удобства маломобильных жителей и людей с колясками», — говорится в сообщении.