Ремонт крыши дома в переулке Герцена в Павловском Посаде завершат до конца лета
Крышу четырёхэтажного многоквартирного дома, расположенного в Павловском Посаде по адресу: переулок Герцена, 30, капитально ремонтируют. Работы стартовали в конце мая, закончить их планируют до начала сентября. Об этом сообщает администрация городского округа.
В настоящее время рабочие занимаются демонтажом старой конструкции, а доски для новой обрабатывают специальным составом, защищающим от влаги, плесени и других угроз.
«Новую крышу дополнительно утеплят. Это поможет сохранять комфортную температуру на верхних этажах», — говорится в сообщении.По окончании ремонта рабочие вывезут остатки строительного мусора и приведут в порядок прилегающую территорию.
Ранее сообщалось, что в Павловском Посаде построили ещё одну линию электропередачи.