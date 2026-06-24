Ремонт крыши дома в переулке Герцена в Павловском Посаде завершат до конца лета

24 июня 2026, 18:38

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Крышу четырёхэтажного многоквартирного дома, расположенного в Павловском Посаде по адресу: переулок Герцена, 30, капитально ремонтируют. Работы стартовали в конце мая, закончить их планируют до начала сентября. Об этом сообщает администрация городского округа.





В настоящее время рабочие занимаются демонтажом старой конструкции, а доски для новой обрабатывают специальным составом, защищающим от влаги, плесени и других угроз.





«Новую крышу дополнительно утеплят. Это поможет сохранять комфортную температуру на верхних этажах», — говорится в сообщении.