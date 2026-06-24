В Павловском Посаде завершили благоустройство Павловской улицы
Комплексное благоустройство Павловской улицы в Павловском Посаде выполнено на 100%. Движение полностью восстановили, все временные ограничения скорости сняли. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Работы продолжались три месяца, в порядок приводили как проезжую часть, так и пешеходную инфраструктуру.
«Раньше здесь были тропинки, по которым было сложно пройти в дождливую погоду и зимой. Теперь это полноценные заасфальтированные тротуары», — говорится в сообщении.Кроме того, теперь автомобилисты не смогут бросать машины на обочине: всю зелёную зонту огородили бордюрами.
Ранее сообщалось, что сотрудники Большедворского лесничества убрали мусор рядом с оборудованной пикниковой зоной у деревни Михалево-Борисово Павлово-Посадского округа.