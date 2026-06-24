В Павловском Посаде завершили благоустройство Павловской улицы

24 июня 2026, 15:16

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Комплексное благоустройство Павловской улицы в Павловском Посаде выполнено на 100%. Движение полностью восстановили, все временные ограничения скорости сняли. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Работы продолжались три месяца, в порядок приводили как проезжую часть, так и пешеходную инфраструктуру.





«Раньше здесь были тропинки, по которым было сложно пройти в дождливую погоду и зимой. Теперь это полноценные заасфальтированные тротуары», — говорится в сообщении.