Готовность дома для переселенцев из аварийного жилья в Щёлкове достигла 37%
Пятисекционный многоэтажный дом на 330 квартир, в котором поселятся переселенцы из аварийного жилья, строят в щёлковском микрорайоне Дальний Воронок. В настоящее время готовность здания достигла 37%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Согласно проекту, общая площадь дома составляет около 26 тысяч квадратных метров.
«В здании разместятся квартиры разных планировок: четыре четырёхкомнатных, 74 трёхкомнатных, 155 двухкомнатных и 97 однокомнатных», — говорится в сообщении.Завершить работы и сдать дом в эксплуатацию планируют в первом квартале 2027 года. В новостройку из авариного жилфонда переедут около тысячи человек.
Ход работ контролируют инспекторы ведомства.