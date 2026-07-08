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Готовность дома для переселенцев из аварийного жилья в Щёлкове достигла 37%

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Пятисекционный многоэтажный дом на 330 квартир, в котором поселятся переселенцы из аварийного жилья, строят в щёлковском микрорайоне Дальний Воронок. В настоящее время готовность здания достигла 37%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.



Согласно проекту, общая площадь дома составляет около 26 тысяч квадратных метров.

«В здании разместятся квартиры разных планировок: четыре четырёхкомнатных, 74 трёхкомнатных, 155 двухкомнатных и 97 однокомнатных», — говорится в сообщении.
Завершить работы и сдать дом в эксплуатацию планируют в первом квартале 2027 года. В новостройку из авариного жилфонда переедут около тысячи человек.

Ход работ контролируют инспекторы ведомства.
Лев Каштанов

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