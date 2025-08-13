Ремонт Ново-Харитоновской школы №10 закончат к 15 августа
Основные ремонтные работы в школе №10 села Новохаритоново завершатся к 15 августа. 1 сентября обновлённая школа откроет двери для 1,6 тыс. учащихся, сообщили в пресс-службе Раменского муниципального округа.
«Сейчас строители обновляют столовую. В обеденном зале уложили противоскользящую плитку, смонтировали подвесные потолки, установили новые светильники. Ремонт затронет и зону приготовления пищи. Стены школьных коридоров ученики под руководством преподавателя изобразительного искусства украсили рисунками. Параллельно строители устраняют протечки на третьем этаже, проводя частичный ремонт кровли», - отметили в администрации.Особое внимание уделяется безопасности. Для усиления антитеррористической защиты будут установлены въездные ворота и калитки с домофонами.
Учащиеся в рамках летней практики благоустраивают пришкольный стадион и обновляют покраску спортивного оборудования.