В селе Речицы 16 августа состоится фестиваль керамики «ГжельФест»

07 августа 2025, 15:53

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Четвёртый фестиваль керамики «ГжельФест» проведут в селе Речицы Раменского муниципального округа в субботу, 16 августа. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





В рамках фестиваля будет развёрнута выставка от Раменского историко-художественного музея, выставка авторских работ местных керамистов и художественная ярмарка. В программе также мастер-класс, на котором всех желающих научат изготавливать керамические изделия. Кроме того, можно будет посмотреть на процесс обжига, который проведут прямо под открытым небом.





«На фестивале проведут конкурсы керамики и концерт, на котором выступят артисты Московской областной филармонии и ансамбль баянистов «Русский тембр», — отмечается в сообщении.