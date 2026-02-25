Ремонт школы №16 в балашихинской деревне Чёрное завершат к 1 сентября

25 февраля 2026, 12:15

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

В деревне Чёрное городского округа Балашиха продолжается капитальный ремонт здания школы №16. Завершить его должны до начала нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





В настоящее время работы выполнили более чем на 25%. В ремонте участвуют свыше 60 человек, используется одна единица спецтехники.





«Демонтаж в школе уже завершили, сейчас ведётся ремонт кровли, отделочные и общестроительные работы», — говорится в сообщении.