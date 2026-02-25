Достижения.рф

Ремонт школы №16 в балашихинской деревне Чёрное завершат к 1 сентября

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

В деревне Чёрное городского округа Балашиха продолжается капитальный ремонт здания школы №16. Завершить его должны до начала нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.



В настоящее время работы выполнили более чем на 25%. В ремонте участвуют свыше 60 человек, используется одна единица спецтехники.

«Демонтаж в школе уже завершили, сейчас ведётся ремонт кровли, отделочные и общестроительные работы», — говорится в сообщении.
Школу построили в 1968 году, её общая площадь составляет более 6,7 тыс. квадратных метров. В рамках капремонта здесь обновят крышу, фасад и входные группы, заменят водопровод, канализацию, электропроводку и сантехнику, проведут отделку помещений и установят новую мебель и оборудование.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0