Ремонт школы №16 в балашихинской деревне Чёрное завершат к 1 сентября
В деревне Чёрное городского округа Балашиха продолжается капитальный ремонт здания школы №16. Завершить его должны до начала нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
В настоящее время работы выполнили более чем на 25%. В ремонте участвуют свыше 60 человек, используется одна единица спецтехники.
«Демонтаж в школе уже завершили, сейчас ведётся ремонт кровли, отделочные и общестроительные работы», — говорится в сообщении.Школу построили в 1968 году, её общая площадь составляет более 6,7 тыс. квадратных метров. В рамках капремонта здесь обновят крышу, фасад и входные группы, заменят водопровод, канализацию, электропроводку и сантехнику, проведут отделку помещений и установят новую мебель и оборудование.