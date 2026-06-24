Ремонт школы для детей с ОВЗ в Щёлкове завершат до 1 сентября

24 июня 2026, 11:34

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание щёлковской школы №5 для детей с ограниченными возможностями здоровья, расположенное на улице Заводская, капитально ремонтируют. Завершить работы должны до начала учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Работы проводятся в рамках областной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры. В настоящее время готовность объекта составляет 70%.





«Сейчас в здании, построенном 68 лет назад, завершили демонтаж и ремонтируют фасад и кровлю, занимаются отделкой помещений и монтажом систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и электроснабжения», — говорится в сообщении.