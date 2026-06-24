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Ремонт школы для детей с ОВЗ в Щёлкове завершат до 1 сентября

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание щёлковской школы №5 для детей с ограниченными возможностями здоровья, расположенное на улице Заводская, капитально ремонтируют. Завершить работы должны до начала учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.



Работы проводятся в рамках областной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры. В настоящее время готовность объекта составляет 70%.

«Сейчас в здании, построенном 68 лет назад, завершили демонтаж и ремонтируют фасад и кровлю, занимаются отделкой помещений и монтажом систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и электроснабжения», — говорится в сообщении.
Школу обновят снаружи и изнутри, включая пищеблок и спортзал, а прилегающую территорию благоустроят.
Лев Каштанов

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