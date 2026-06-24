В Подмосковье за неделю отремонтировали десять остановок

24 июня 2026, 11:02

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Работы по ремонту десяти остановок общественного транспорта, расположенных на региональных дорогах Московской области, провели специалисты Мосавтодора за последнюю неделю. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





В рамках ремонтных работ в порядок привели остановочные павильоны, урны и скамейки.





«Дорожники починили остановки «Школа №1» в Ногинске, «Универсам» на улице Полевая во Фрязине, «Озёрское шоссе-1» в Коломне, «СТОА» на Ярославском шоссе в Пушкинском округе и «Широкая улица» на Осташковском шоссе в округе Мытищи», — говорится в сообщении.