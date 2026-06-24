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В истринском ЖК «Кембридж» ввели в эксплуатацию восемь новостроек

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Восемь малоэтажных домов блокированной застройки, возведённых в составе жилого комплекса «Кембридж», получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики.



Новостройки расположены в деревне Красный Посёлок округа Истра.

«Здания выполнены в общем стиле коттеджного посёлка, напоминающего классический английский городок», — говорится в сообщении.
На территории ЖК работают творческие мастерские и детский сад, установлены игровые площадки для детей разных возрастов, площадки для воркаута, баскетбола, хоккея и тенниса. Есть зона для выгула собак и благоустроены пять скверов.

Ранее сообщалось, что в Богородском округе завершают благоустройство бульвара и лесопарка Волхонка.
Лев Каштанов

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