В истринском ЖК «Кембридж» ввели в эксплуатацию восемь новостроек
Восемь малоэтажных домов блокированной застройки, возведённых в составе жилого комплекса «Кембридж», получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики.
Новостройки расположены в деревне Красный Посёлок округа Истра.
«Здания выполнены в общем стиле коттеджного посёлка, напоминающего классический английский городок», — говорится в сообщении.На территории ЖК работают творческие мастерские и детский сад, установлены игровые площадки для детей разных возрастов, площадки для воркаута, баскетбола, хоккея и тенниса. Есть зона для выгула собак и благоустроены пять скверов.
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