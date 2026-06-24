Врип главы Павловского Посада посетил предприятие в Электрогорске

24 июня 2026, 11:32

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Предприятие «Элхим» по выпуску моющих средств для промышленного производства, расположенное в Электрогорске, посетил временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Компанию открыли 28 лет назад супруги Кленко — Сергей и Галина. Все эти годы они развивали дело и завоёвывали авторитет на рынке. При этом компания не остаётся в стороне от общественной жизни.





«Особенно приятно отметить, что «Элхим» регулярно помогает нашим бойцам в зоне специальной военной операции. Благодарю руководство компании за плодотворную профессиональную деятельность и вклад в развитие Павлово-Посадского округа», — сказал Сергей Балашов.