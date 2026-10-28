Жителей Подмосковья приглашают на бесплатные онкоскрининги 31 октября

28 октября 2026, 12:13

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

День открытых дверей проведут в центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области в субботу, 31 октября. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





Все визитёры смогут пройти бесплатную проверку состояния кожи, желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы. Кроме того, женщинам сделают УЗИ молочных желез или маммографию, а мужчинам проведут ПСА-тест на рак предстательной железы.





«Бесплатные онкоскрининги в рамках дней открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи региона проводят регулярно. С начала года этой возможностью воспользовались уже свыше пяти с половиной тысяч человек», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.