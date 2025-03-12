В Химках капитально отремонтируют здание колледжа

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Капитальный ремонт здания колледжа «Подмосковье» планируют провести в Химках, подряд на работы выставили на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Колледж расположен по адресу: Юбилейный проспект дом №59, его общая площадь составляет более 4,3 тыс. квадратных метров. Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, капитально отремонтировать объект и поставить туда всё необходимое оборудование. Работы должны быть завершены в 2026 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 479 миллионов 241 тысячу 436 рублей 6 копеек, ставки принимаются до 28 марта.
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