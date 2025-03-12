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В Химках капитально отремонтируют здание колледжа

Фото: istockphoto.com/guruXOOX

Фото: istockphoto.com/guruXOOX

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Капитальный ремонт здания колледжа «Подмосковье» планируют провести в Химках, подряд на работы выставили на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Колледж расположен по адресу: Юбилейный проспект дом №59, его общая площадь составляет более 4,3 тыс. квадратных метров. Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, капитально отремонтировать объект и поставить туда всё необходимое оборудование. Работы должны быть завершены в 2026 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 479 миллионов 241 тысячу 436 рублей 6 копеек, ставки принимаются до 28 марта.

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БК «Химки» сыграет в «Финале четырех» Кубка России
12 марта 2025, 13:46

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Баскетбольный клуб «Химки» примет участие в решающем этапе Кубка России. Свой первый матч в рамках «Финала четырех» подмосковная команда проведет 14 марта, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В полуфинале «Химки» встретятся с БК «Пари НН» из Нижнего Новгорода. Игра начнется в 20:00. В другом полуфинале сыграют БК «Уралмаш» (Екатеринбург) и «МБА-МАИ» (Москва).

16 марта состоятся матчи за призовые места: в 13:00 начнется встреча за третье место, а в 16:00 определится победитель турнира.

Стоит отметить, что «Химки» — единственная команда из Суперлиги, прошедшая в «Финал четырех». Остальные участники представляют Единую лигу ВТБ, которая считается более высоким дивизионом. Для подмосковного клуба это второй выход в решающую стадию Кубка России за последние три года. Последний раз команда завоевывала трофей в 2008 году.

Турнир пройдет с 14 по 16 марта в Нижнем Новгороде на паркете КРК «Нагорный» и организован в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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Подмосковные борцы-классики завоевали шесть медалей на первенстве России
12 марта 2025, 13:15

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, две серебряные и две бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на первенстве России по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года памяти Героя России Максима Серафимова, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись представители Московской области Мингиян Горяев, выступавший в весовой категории до 67 килограммов, и Иван Соломин в весовой категории до 55 килограммов», — говорится в сообщении.
Серебряные медали в копилку подмосковной команды принесли Дзамболат Габеев в весовой категории до 82 килограммов и Дорджи Шунгурциков в весовой категории до 63 килограммов.

А бронзовые награды завоевали подмосковные спортсмены Георгий Габеев (весовая категория до 130 килограммов) и Овик Тирацвян (весовая категория до 60 килограммов).

Соревнования проходили в Уфе с 5 по 9 марта.

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В Подмосковье за месяц поставили на кадастровый учёт 8 многоквартирных домов
12 марта 2025, 12:58

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Восемь многоквартирных новостроек общей площадью свыше 166 тысяч квадратных метров, возведённых в семи округах Московской области, поставили на кадастровый учёт в феврале текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства жилищной политики.
«Кадастровые номера получили два дома на 687 квартир в домодедовском жилом комплексе «Прибрежный парк», один дом на 16 квартир в ЖК «Мой город» в Павловском Посаде, дом на 889 квартир в ЖК «Ново-Молоково» в Ленинском округе, дом на 98 квартир в волоколамском ЖК «Новый Благодар», дом на 75 квартир в одинцовской деревне Семенково, дом на 272 квартиры в щёлковском ЖК «Соболевка» и дом на 106 квартир в ЖК «Феникс» в Дубне», — говорится в сообщении.
Теперь владельцы квартир могут оформить своё право собственности, зарегистрироваться на этой жилплощади, прикрепиться к поликлинике, записать детей в детсады и школы и пр.

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#подмосковье
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В Лосино-Петровском построят блочно-модульную котельную
12 марта 2025, 12:42

Фото: istockphoto.com/antos777

Блочно-модульную котельную мощностью 35МВт планируется построить в городском округе Лосино-Петровский, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, построить блочно-модульную котельную мощностью 35МВт и поставить туда всё необходимое оборудование. Все работы должны быть завершены в 2026 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 580 миллионов 858 тысяч 600 рублей. Заявки принимаются до 25 марта. Финансирование строительства будет идти из бюджетов Московской области и Лосино-Петровского округа.

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#комитет по конкуретной политике мо
#лосино-петровский
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#теплоснабжение
#торги
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В Раменском колледже наградили победителей областного чемпионата «Профессионалы»
12 марта 2025, 12:24

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Торжественное мероприятие, посвящённое закрытию регионального этапа чемпионатного движения профессионального мастерства «Профессионалы-2025», состоялось в Раменском колледже, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В число приглашённых гостей вошли представители ведущих предприятий Раменского, в том числе, трёх предприятий госкорпорации Ростех — АО «Инерциальные технологии Технокомплекса», Раменского приборостроительного завода и Раменского приборостроительного конструкторского бюро», а также ООО «ЭмБиТех» и др.», — говорится в сообщении.
Советник гендиректора Раменского конструкторского бюро Александр Бобошин вручил награды победителям и призёрам и пожелал удачи на предстоящем национальном этапе чемпионата.

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#колледжи
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