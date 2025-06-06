Ремонт систем газоснабжения завершили в 10 подмосковных округах

06 июня 2025, 21:46

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В 22 многоквартирных домах 10 подмосковных округов полностью завершили замену фасадных и внутриквартирных газопроводов с установкой датчиков загазованности. Такие данные привели в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Работы проводят подрядные организации Фонда капитального ремонта, подведомственного министерству. Они закончились в Краснознаменске, Егорьевске, Зарайске, Клину, Молодёжном, Наро-Фоминске, Ленинском, Химках, Истре и Серебряных Прудах

«При замене систем газоснабжения устанавливают сигнализатор загазованности и запорный электромагнитный клапан. Они предназначены для обнаружения опасной концентрации газа в помещении. Если многоквартирный дом оборудован водонагревательными колонками, ставятся сигнализаторы как на угарный, так и на природный газ», –рассказали в министерстве.