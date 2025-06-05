В Подмосковье до конца года планируют отремонтировать более 1,6 тыс. крыш домов
В Подмосковье в рамках программы капремонта выполняют ремонт скатных и плоских кровель в многоквартирных домах. В этом году работы проведут на 1 612 объектах, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
«Ремонт этого конструктивного элемента важно для долговечности здания. Процесс включает отбор подрядчика, обследование, проектирование, экспертизу проекта, демонтаж старого покрытия, замену стропил, монтаж новой кровли, а также приёмку», – рассказали в ведомстве.По данным МинЖКХ, больше всего кровель отремонтируют в таких округах, как Одинцовский (148), Подольск (110) и Красногорск (54).
Для сравнения – в прошлом году было обновлено 752 кровли.
Проверить, включён ли дом в программу капремонта, а также узнать сроки проведения работ можно на интерактивной карте.