В Подмосковье до конца года планируют отремонтировать более 1,6 тыс. крыш домов

05 июня 2025, 21:38

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Подмосковье в рамках программы капремонта выполняют ремонт скатных и плоских кровель в многоквартирных домах. В этом году работы проведут на 1 612 объектах, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.







«Ремонт этого конструктивного элемента важно для долговечности здания. Процесс включает отбор подрядчика, обследование, проектирование, экспертизу проекта, демонтаж старого покрытия, замену стропил, монтаж новой кровли, а также приёмку», – рассказали в ведомстве.