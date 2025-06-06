В Подольске к зиме заменили более 15 из 24 км теплосетей
В Подольске в этом году запланировано масштабное обновление теплосетей по госпрограмме. Предстоит заменить без малого 24 км труб, более 15 км уже обновлено, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Особое внимание уделяют не только замене коммуникаций, но и восстановлению территорий. Все траншеи остаются открытыми до момента полной проверки каждого участка трассы. После этого территорию полностью восстанавливают. При проведении работ устанавливаются временные ограждения и стенды, информирующие жителей о сроках и особенностях проведения работ», – отметили в администрации.Параллельно с работами на теплосетях активно ведутся плановые ремонтные работы в котельных. Отключение горячей воды по регламенту не должно длиться дольше 14 дней. В многоквартирных домах идёт капремонт.
Масштабная подготовка к осенне-зимнему периоду охватывает все многоквартирные дома – порядка 2 тыс. Данные о состоянии систем отопления, водоснабжения, вентиляции, результаты проверок и испытаний будут внесены в государственную информационную систему ЖКХ в электронном виде.
За подготовку и оформление цифровых паспортов отвечают управляющие организации, которые должны завершить работы до 15 сентября.