В Подольске к зиме заменили более 15 из 24 км теплосетей

06 июня 2025, 20:26

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

В Подольске в этом году запланировано масштабное обновление теплосетей по госпрограмме. Предстоит заменить без малого 24 км труб, более 15 км уже обновлено, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.







«Особое внимание уделяют не только замене коммуникаций, но и восстановлению территорий. Все траншеи остаются открытыми до момента полной проверки каждого участка трассы. После этого территорию полностью восстанавливают. При проведении работ устанавливаются временные ограждения и стенды, информирующие жителей о сроках и особенностях проведения работ», – отметили в администрации.