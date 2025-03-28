Ремонт трёх дорог в деревне Горки планируют включить в программу благоустройства

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Ремонт дорог в деревне Горки могут включить в программу благоустройства на 2025 год. Такое решение было принято на состоявшемся в населённом пункте выездном совещании по ремонту местных дорог, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Кашира.
Встречу с жителями провёл директор «Управления строительства» муниципалитета Юрий Головков. В ней также участвовали заместители главы округа и профильные специалисты. Поводом для обсуждения стало обращение местных жителей деревни в администрацию.
Администрация подготовит смету на ремонт этих дорог и рассмотрит возможность их включения в программу благоустройства в текущем году.
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«По нашим трём грунтовым дорогам на улицах Нижняя Слобода и Верхняя Слобода проехать, да и пройти, когда тает снег или идёт дождь, невозможно. Сейчас из-за проезда большегрузов образовались глубокие колеи», – рассказали жители.Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Администрация подготовит смету на ремонт этих дорог и рассмотрит возможность их включения в программу благоустройства в текущем году.
«После встречи принято решение создать инициативную группу жителей. Будем с ними на связи. Как только земля подсохнет, пустим грейдер по двум улицам он устранит колеи», – пообещал Головков.В администрации напомнили, что в этом году в Кашире планируют капремонт 34 дорог.
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Лора Луганская