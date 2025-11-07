В Подольске создадут маршрут «10 000 шагов» для укрепления здоровья жителей

07 ноября 2025, 09:21

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

В Подольске до 2030 года появится оздоровительный маршрут «10 000 шагов» — проект, направленный на формирование здорового образа жизни, сообщает пресс-служба администрации городского округа.







На маршруте предусмотрены живописные зоны отдыха, историко-культурные и патриотические памятники, площадки с тренажёрами и санитарные зоны. С жителями будут работать специально обученные инструкторы.



Кроме того, предприятия округа подключатся к корпоративным программам укрепления здоровья сотрудников. В их разработке участвуют специалисты Подольской областной клинической больницы. До конца года в проект войдут АО «Климовский специализированный патронный завод», АО «ЦНИИТОЧМАШ» и МУП «Подольский троллейбус».



Реализацию инициативы и цели программы на 2025–2030 годы обсудили 6 ноября на установочном совещании представители администрации и предприятий округа.



Пятилетняя программа реализуется в рамках нацпроекта «Демография» и направлена на создание доступных условий для занятий спортом и развитие городской среды, способствующей укреплению здоровья населения.

