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На капремонте школы №1 в Кашире перешли к благоустройству территории

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание каширской школы №1, расположенной на улице Маршала Астахова, капитально ремонтируют. О ходе работ рассказали в пресс-службе Минстройкомплекса Московской области.



Ремонт проводится за счёт регионального бюджета в рамках реализации программы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.

«Сейчас готовность объекта составляет 88%. Строители завершают отделку фасада и стен в помещениях, ремонт кровли и монтаж инженерных сетей. На прилегающей территории ведутся работы по благоустройству», — говорится в сообщении.
На площадке заняты более 50 человек, используются три единицы спецтехники.

Открыть обновлённую школу для учеников должны 1 сентября.

Ранее сообщалось, что готовность реконструкции ВЗУ №14 в Пушкинском округе достигла 84%.
Лев Каштанов

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