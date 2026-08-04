На капремонте школы №1 в Кашире перешли к благоустройству территории
Здание каширской школы №1, расположенной на улице Маршала Астахова, капитально ремонтируют. О ходе работ рассказали в пресс-службе Минстройкомплекса Московской области.
Ремонт проводится за счёт регионального бюджета в рамках реализации программы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«Сейчас готовность объекта составляет 88%. Строители завершают отделку фасада и стен в помещениях, ремонт кровли и монтаж инженерных сетей. На прилегающей территории ведутся работы по благоустройству», — говорится в сообщении.На площадке заняты более 50 человек, используются три единицы спецтехники.
Открыть обновлённую школу для учеников должны 1 сентября.
Ранее сообщалось, что готовность реконструкции ВЗУ №14 в Пушкинском округе достигла 84%.