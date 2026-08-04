Одинцовским водителям напомнили о важности детских кресел
Профилактическую акцию «Детское кресло» провели сотрудники Госавтоинспекции в Одинцовском округе в субботу, 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Цель акции состояла в профилактике ДТП с участием детей-пассажиров.
«Водителям напомнили, что использовать для перевозки детей специальные кресла критически важно, объяснили, как выбирать удерживающие устройства в зависимости от возраста, веса и роста ребёнка, и как их правильно устанавливать в салоне автомобиля», — говорится в сообщении.Всем участникам акции раздали тематические брошюры и наклейки «Ребёнок в машине».
Кроме того, сотрудники ГАИ подарили юным участникам движения световозвращающие аксессуары, помогающие сделать пешехода более заметным на дороге в тёмное время суток.