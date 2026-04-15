Ремонт в одинцовский спортшколе «Старый городок» завершат в августе
Физкультурно-оздоровительный комплекс — спортшколу «Стрый городок», расположенную в одноимённом посёлке Одинцовского округа, капитально ремонтируют. Работы планируется завершить в августе текущего года, чтобы учреждение могло традиционно открыться 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Сейчас строительная готовность здания, общая площадь которого составляет около 1 900 квадратных метров, достигла 61%.
«В настоящее время на объекте занимаются кровлей и фасадом, возводят внутренние перегородки, штукатурят стены и монтируют инженерные коммуникации», — говорится в сообщении.После завершения ремонтных работ в здание завезут современное оборудование и новую мебель.