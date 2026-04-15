К Всероссийской акции «Библионочь» присоединятся более 900 библиотек Подмосковья

В Московской области 18 апреля в 15-й раз пройдёт Всероссийская просветительская акция «Библионочь». Тема этого года – «Единство народов – сила России», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.





Для жителей и гостей региона подготовили более 2000 мероприятий. Запланированы экскурсии, лекции, встречи с писателями, поэтические чтения, концерты и выставки книг.

«Все 915 библиотек 56 муниципалитетов Подмосковья готовы встретить более 30 000 посетителей. Гостей ждёт насыщенная интерактивная программа по истории, традициям и культуре народов России. Она рассчитана на посетителей всех возрастов. К «Библионочи-2026» Московская Губернская универсальная библиотека разработала областную акцию «Сказки на ночь: истории общего дома». Она будет проходить в библиотеках 17-19 апреля», – рассказали в ведомстве.

