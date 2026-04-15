К Всероссийской акции «Библионочь» присоединятся более 900 библиотек Подмосковья
В Московской области 18 апреля в 15-й раз пройдёт Всероссийская просветительская акция «Библионочь». Тема этого года – «Единство народов – сила России», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
Для жителей и гостей региона подготовили более 2000 мероприятий. Запланированы экскурсии, лекции, встречи с писателями, поэтические чтения, концерты и выставки книг.
«Все 915 библиотек 56 муниципалитетов Подмосковья готовы встретить более 30 000 посетителей. Гостей ждёт насыщенная интерактивная программа по истории, традициям и культуре народов России. Она рассчитана на посетителей всех возрастов. К «Библионочи-2026» Московская Губернская универсальная библиотека разработала областную акцию «Сказки на ночь: истории общего дома». Она будет проходить в библиотеках 17-19 апреля», – рассказали в ведомстве.
Для посетителей подготовили четыре тематических трека. Первый – образовательно-интеллектуальный. Это этноквиз «Культурный код Россия» – интерактивная игра, посвящённая истории, традициям и культуре народов страны. Второй трек «Русь сказочная». Дети, родители, бабушки и дедушки будут вместе читать сказки народов России.
Третий трек – «Русский Вкус». В его рамках пройдут кулинарные мастер-классы и встречи, знакомящие с богатством национальных кухонь разных народов. Четвёртый трек – «Узоры России». Это творческие занятия по росписи тарелок, подносов, деревянных заготовок, изготовлению кукол-скруток и оберегов.
Подробнее о мероприятиях «Библионочи-2026» в Подмосковье можно прочитать на сайте министерства.
Больше информации о мероприятиях в библиотеках региона – на портале и в приложении «МОё Подмосковье. Библиотеки», а также в соцсетях учреждений.