Юные волонтёры Пушкинского округа посетили предприятие «Пластик Он Лайн»
Мероприятие «Диалог на равных» в рамках проекта «Лидеры будущего: молодежь на старте» состоялось на предприятии «Пластик Он Лайн» Пушкинского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Во встрече приняли участие активисты движения «Волонтёры Подмосковья» и молодёжного центра «Точка притяжения». С ними побеседовал гендиректор предприятия, член окружного Совета депутатов Дмитрий Кульков.
«Дмитрий Кульков рассказал о своих годах учёбы, о том, что его мотивирует и каких принципов он придерживается в жизни и бизнесе. Ребята слушали с большим интересом и задавали вопросы о специфики производства и внутренних процессах компании», — говорится в сообщении.После беседы для ребят организовали экскурсию по цехам и подарили сувениры от компании.
Ранее сообщалось, что в Московской области поощряют людей с активной гражданской позицией. В частности, для волонтёров действует комплекс мер поддержки, включающий выплату грантов на реализацию проектов, страхование жизни и здоровья на время поведения акций, помощь в организации мероприятий, открытии и ведении дел НКО, обмене опытом с другими волонтёрами и пр. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.