Юные волонтёры Пушкинского округа посетили предприятие «Пластик Он Лайн»

10 февраля 2026, 17:49

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Мероприятие «Диалог на равных» в рамках проекта «Лидеры будущего: молодежь на старте» состоялось на предприятии «Пластик Он Лайн» Пушкинского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Во встрече приняли участие активисты движения «Волонтёры Подмосковья» и молодёжного центра «Точка притяжения». С ними побеседовал гендиректор предприятия, член окружного Совета депутатов Дмитрий Кульков.





«Дмитрий Кульков рассказал о своих годах учёбы, о том, что его мотивирует и каких принципов он придерживается в жизни и бизнесе. Ребята слушали с большим интересом и задавали вопросы о специфики производства и внутренних процессах компании», — говорится в сообщении.