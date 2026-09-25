Репродуктивное здоровье с начала года проверили более 500 000 жителей Подмосковья

25 сентября 2026, 19:59

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жителям Московской области доступно бесплатное обследование репродуктивного здоровья. С начала года этой возможностью воспользовались более 500 000 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Женщины получают консультацию акушера-гинеколога, проходят цитологическое исследование, УЗИ органов малого таза и молочных желёз, а также анализ на вирус папилломы человека.



Для мужчин предусмотрен приём врача-уролога, который при наличии показаний направляет на дополнительные исследования – спермограмму, УЗИ предстательной железы и анализ на инфекции.

«С начала года более полумиллиона жителей Подмосковья проверили репродуктивное здоровье. Они не стали откладывать обследование на потом. Проверить здоровье все жители от 18 до 49 лет могут бесплатно, по полису ОМС, в поликлинике по месту прикрепления. Регулярная диагностика помогает обнаружить заболевания на ранних стадиях и предотвратить их развитие, а значит, повысить шанс на рождение здорового ребёнка», – пояснила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.