Врачи Центра Рошаля прооперировали юного горнолыжника со сложным переломом

Фото: пресс-службе Минздрава МО
Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля в Красногорске прооперировали подростка, сломавшего локтевую кость во время катания на горнолыжном курорте. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 17-летний юноша, получивший сложный оскольчатый перелом локтевого отростка на горнолыжном курорте в Сочи. На месте ему оказали первичную медицинскую помощь, наложили гипс. Однако, из-за сложности перелома пациенту рекомендовали по прибытию обратиться в Московскую область для оперативного лечения. Врачи ДКЦ подобрали оптимальную конструкцию для остеосинтеза и выполнили хирургическое вмешательство.
Читайте также:
В медучреждениях Подмосковья с начала года запустили 13 новых рентген-аппаратов
В Центре Рошаля предотвратили кровоизлияние в мозг 17-летей пациентки
Жителей Подмосковья пригласили на обследование в центры амбулаторной онкопомощи
«Операция длилась около часа. Мы получили доступ к сломанной кости и восстановили правильные анатомические взаимоотношения в суставе, сопоставив все костные отломки. Их зафиксировали в правильном положении металлической пластиной», – сказал заведующий травматологии и ортопедии №2 ДКЦ Алексей Иванов.Сейчас подросток выписан. После полного восстановления он сможет пользоваться рукой без ограничений, а пластину через полгода удалят.
Читайте также:
В медучреждениях Подмосковья с начала года запустили 13 новых рентген-аппаратов
В Центре Рошаля предотвратили кровоизлияние в мозг 17-летей пациентки
Жителей Подмосковья пригласили на обследование в центры амбулаторной онкопомощи
Лора Луганская