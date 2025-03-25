В Центре Рошаля предотвратили кровоизлияние в мозг 17-летей пациентки

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Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля спасли жизнь 17-летней девушки с кровоизлиянием в мозг. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Пациентка поступила в клинику с жалобами на мучительные головные боли. Врачи выполнили компьютерную томографию и поставили угрожающий жизни диагноз – артериовенозная мальформация головного мозга в состоянии разрыва.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
АВМ головного мозга возникает, когда артерии и вены в мозге связаны напрямую, без нормального капиллярного кровотока между ними. Это крайне опасно, так как может вызвать кровоизлияние в структуры мозга. Поэтому было решено провести пациентке экстренную внутрисосудистой операции.
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Фото: пресс-служба Минздрава МО
АВМ головного мозга возникает, когда артерии и вены в мозге связаны напрямую, без нормального капиллярного кровотока между ними. Это крайне опасно, так как может вызвать кровоизлияние в структуры мозга. Поэтому было решено провести пациентке экстренную внутрисосудистой операции.
«Через небольшой прокол в бедренной артерии мы ввели катетер, который подвели к сосудам головного мозга девушки. С помощью ангиографии для построения 3D-модели сосудов мы точно определили место расположения мальформации – связи между венами и артериями. Затем через микрокатетер ввели в патологические сосуды специальный клей, исключив их из кровотока», – описал операцию заведующий отделением рентгеноэндоваскулярных методов диагностики и лечения ДКЦ Михаил Комиссаров.Операция прошла успешно. Сейчас юная пациентка восстанавливается в отделении нейрохирургии и готовится к выписке.
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Лора Луганская